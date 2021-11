Stiri pe aceeasi tema

Azi s-au facut marcajele rutiere pe strazile proaspat modernizate din zona centrala, respectiv strada Libertații și Piața 1 Decembrie 1918. Lucrarile vor continua și pe celelalte strazi proaspat...

- Stimați calatori, Miercuri, 1 Decembrie, in intervalul orar 11.00 -13.00 circulatia in centrul Turzii va fi intrerupta din cauza manifestarilor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei. In acest interval orar

Ceremonialul militaro-religios, organizat de Ziua Naționala a Romaniei la Turda, care era programat pentru data de 1 Decembrie de la ora 12.15, a fost modificat! "Din motive obiective, independente...

Inițial minivcanța era doar de doua zile respectiv SF. Andrei și Ziua Naționala, dar acum s-ar putea face o „punte" cu ziua de 29 noiembrie. Guvernul ia in considerare o minivacanța de 1 Decembrie...

Un anunț important vine de la TUP Turda care informeaza ca se reia vechiul traseu al autobuzelor prin spatețe pieței din Turda odata cu definitivarea lucrarilor din zona. „Stimați calatori, Incepand...

Evenimentul se va desfasura cu incepere de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe din Turda si va cuprinde urmatoarele momente: Ora 10:00 – ...

- Începând cu data de 13.09.2021, ca urmare a începerii anului școlar și a reluarii activitãtii în majoritatea unitãtilor economice din municipiul Cluj-Napoca. În colaborare cu Primaria municipiului Cluj-Napoca, se va relua de luni, 13.09.2021 transportul…

Flota celor 20 de autobuze electrice de la Turda este de astazi dotata cu un sistem de plata contactless și paperless. Calatorii pot cumpara bilete de calatorie direct din autobuz, folosind cardul...