- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au luat decizia de a spala strazile, de a dezinfecta locurile de joaca pentru copii, mobilierul stradal si mijloacele de transport in comun pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul coronavirus. „Ieri am convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit unui anunț al Regiei Autonome de Transport Brasov, din aceasta seara, saloanele tuturor mijloacelor de transport public de calatori ale RATBV vor fi dezinfectate integral de catre operatorul de specialitate al Primariei Municipiului Brașov. De asemenea, din aceasta dupa-amiaza, in limita posibilitaților,…

- Autoritatile au facut an apel catre toti cei care pot da detalii cu privire la persoanele care au calatorit alaturi de un barbat din Galati confirmat cu COVID-19. Se stie ca microbuzul cu care au circulat a plecat din Bucuresti pe 29 februarie 2020, la ora 12,15, pe traseul Otopeni-Gara de Nord-Buzau-Braila-Galati.

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anuntul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatatii, in urma raspandirii virusului in Italia.

- Tribunalul Bucuresti recomanda, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, ca publicul si partile din dosare sa evite prezenta la instanta si la judecatoriile arondate acesteia. "In contextul masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirusul (COVID-19), se recomanda evitarea…

- Autobuzele societații S.C.URBIS S.A. Baia Mare sunt dezinfectate dupa fiecare cursa In scopul realizarii preventive a dezinfecției mijloacelor de transport in comun la S.C.URBIS S.A. Baia Mare s-au luat urmatoarele masuri: – a fost suplimentat cu 60% personalul care se ocupa cu curațenia mijloacelor…

- Un ploieștean in varsta de 55 de ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce in blocul sau s-a facut o dezinsecție și s-a simțit rau. O vecina a acestuia a avut și ea dureri de cap. In plus, din cele 15 guri de aerisire de pe scara, 13 erau astupate, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in Ploiești,…

- Viteza medie a trenurilor românești de pasageri este de sub 45 km/h și a celor de marfa, de sub 20 km/h, iar domeniul feroviar sta foarte rau. Elveția a construit tunele de zeci de kilometri în Alpi, pe unde trenurile ruleaza cu 200 km/h, iar noi nu am electrificat mai nimic în rețea…