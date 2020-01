Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anulat licitația de achiziționare a 100 de autobuze electrice deoarece ofertele depuse au fost inacceptabile sau neconforme, potrivit platformei SEAP. Valoarea proiectului era de peste 200 de milioane de lei.Potrivit anunțului, valoarea proiectului era de peste 200 de…

- E.ON Energie Romania a anuntat joi ca a pus in functiune trei noi statii de incarcare a masinilor electrice langa Bucuresti, numarul unitatilor instalate de companie ajungand astfel la 14, iar pana la sfarsitul anului, prin proiectul NEXT-E, vor fi instalate alte doua statii de incarcare rapida, in…

- E.ON Energie Romania a deschis trei noi statii de incarcare rapida a masinilor electrice, prin proiectul NEXT-E, in locuri aflate la iesirile din Bucuresti, a anuntat compania intr-un comunicat de presa transmis joi AGERPRES. Amplasamentele noilor statii sunt in perimetrul Aeroportului…

- Primaria Pitesti anunta ca a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabila pentru proiectul ”Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. Finanțarea este acordata de Administrația Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de…

- ➡ Ieri am efectuat o noua vizita in teren, pentru a verifica stadiul lucrarilor de pe strada Amurgului, unde desfașoara lucrari Compania de Apa Arieș. Imediat dupa finalizare, zona va intra

- Cancelarul Angela Merkel a declarat ca vrea ca in Germania sa fie create 1 milion de statii de incarcare pentru masinile electrice pana in 2030, inaintea unei intalniri pe care urmeaza sa o aiba luni cu reprezentanti ai puternicei industrii auto, scrie agerpres.ro.

- RAT Craiova a decis ca e timpul sa „intinereasca“ parcul auto pe care il are la dispozitie. Societatea care administreaza transportul public in comun din Banie a solicitat aprobarea primariei in privinta achizitionarii a zece autobuze noi, in sistem de leasing financiar. Cererea SC RAT SRL a luat forma…

- Comitetul de Avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu a avizat proiectul depus de Primaria Ramnicu Valcea pentru instalarea in oras a 7 statii de incarcare a vehiculelor electrice. Dosarul de finantare pentru acest proiect a fost depus de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea in luna decembrie…