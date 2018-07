Stiri pe aceeasi tema

- RATBV S.A. aduce la cunostinta calatorilor faptul ca in zilele de 16 si 17 iulie a.c., in intervalul orar 21.00 – 23.30 al fiecarei zile, circulatia autobuzelor de pe liniile 50, 51 si 52, in sensul de deplasare dinspre Piata Unirii spre Poarta Schei, se va desfasura pe Strada Bailor. In aceste conditii,…

- Avand in vedere ca pe strada Timisul Sec este instituita o restrictie de 3,5 tone, din cauza starii deporabile a pasajului din zona CET, Primaria Brasov lucreaza acum la un plan semnalizare si presemnalizare a acestei restrictii, astfel incat vehiculele de mare tonaj sa aiba acces in aceasta…

- Autobuzele de pe liniile 19 (Noua – CET – Triaj) si 34 barat (Triaj – Fundatura Harmanului – Al. Vlahuta – Hidro A) vor circula pe un traseu deviat, modificarea fiind determinata de desfasurarea lucrarilor de infrastructura ce au loc pe Strada Timisul Sec („drumul CET-ului”), au anunțat reprezentanții…

- Daca in timpul anului școlar, elevii brasoveni care nu au absente pot circula gratuit cu mijloacele de transport in comun din oraș, in vacanta de vara ei nu beneficiaza de aceasta facilitate. Totuși, pe timpul vacanței, elevii isi vor putea cumpara abonamente la jumatate de pret. …

- Aproximativ 4.000 de protestatari social-democrați din Buzau vin la mitingul PSD din Piața Victoriei , cu 40 de autocare, 5 microbuze și 400 de mașini personale. Dintre cele 40 de autocare și autobuze, 18 sunt inchiriate de filiale PSD Buzau de la firma de transport in comun a orașului, aflata in subordinea…

- In scopul eficientizarii activitatii si pentru a raspunde cererilor clientilor sai, RATBV S.A., cu acordul Primariei Brasov si a Consiliului Local Brasov, modifica orarele si traseele unor linii de transport in comun din municipiu incepand de maine, 1 iunie a.c. Astfel, pentru a asigura o legatura cat…

- Primaria Cluj-Napoca a anuntat ca va achizitiona inca 60 de autobuze Mercedes pentru transportul in comun care vor completa actuala flota a Companiei de Transport Public (CTP), investitia totala fiind de 62,8 mil. lei (13,5 mil. euro), plus TVA. Recent, au fost puse in circulatie 15 noi troleibuze…

