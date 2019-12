Autobuzele CTP, live pe telefon! Moment important pentru operatorul local de transport în comun Se incheie inca un an fara ca iesenii sa aiba la dispozitie panouri de afisaj care sa indice timpii de asteptare in statiile de tramvai si autobuz. Tema de campanie in 2016, afisarea acestor informatii a fost rostogolita de la un an la altul, pana cu cateva luni inainte de urmatoarele alegeri locale. Totusi, lucrurile s-au miscat binisor, mai ales spre sfarsitul anului care tocmai se incheie. In cateva statii din centrul orasului (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

