Autobuze mistuite de flăcări în autogara din Onești! Misiune contracronometru a pompierilor - VIDEO Flacarile imense s-au extins cu repeziciune și la alte doua care erau parcate in apropiere. Martorii sunt cei care au sunat de urgența la 112.Din fericire nu au fost inregistrate victime. In niciunul din cele trei autobuze nu se aflau calatori iar acestea erau defecte și scoase din uz.Oamenii legii au deschis imediat o ancheta pentru a vedea de la ce a pornit incendiul și daca in apropiere s-a aflat vreo sursa de foc. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de proporții in Onești. O autogara a luat foc, sambata, iar trei autobuze au fost cuprinse de flacari. Dintre cele trei, doua au fost distruse complet, iar cel de-al treilea a fost afectat. Pompierii au acționat contra cronometru, astfel incat flacarile sa nu se extinda.

- Scandalul a izbucnit dupa ce un tanar de 28 de ani din Onești l-ar fi lovit pe un barbat de 58 de ani din comuna Targu Trotuș.La scurt timp, bataușii s-au imbrancit și s-au lovit violent, iar martorii au stat pe margine de teama ca vor fi atacați.Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru loviri…

- India va lansa pe 2 septembrie o misiune spatiala care va studia Soarele, la doar cateva zile dupa ce țara a facut istorie, devenind prima care a aselenizat la Polul Sud al Lunii, a anuntat agentia spatiala a acestei tari, potrivit BBC.

- FOTO-VIDEO. Explozie urmata de incendiu violent la o stație GPL pe DN 1A. Mai mulți raniți, intervenție dificila a pompierilor Mai multe persoane au fost ranite intr-un incendiu violent, precedat de o explozie semnalata sambata seara pe DN 1A, la Crevedia, langa București. Flacarile au izbucnit la o…

- Sunt momente de panica pe litoral, dupa ce a fost zarit in mare plutind ”un obiect mare și negru”. Acesta ar pluti in zona ”Plajei 3 papauci” din Constanța.Oamenii au sunat autoritațile de teama ca ar putea fi o noua mina marina, la fel ca cea de saptamana trecuta care a explodat la Costinești, ne-au…

- Rafalele violente de vant si temperaturile ridicate au ingreunat din nou, in zorii zilei de duminica, lupta pompierilor cu incendiul de pe insula turistica Tenerife, arhipelagul spaniol Canare, cel mai grav din istoria regiunii, transmite AFP.

- Grupul format din barbați cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani plecase intr-un traseu pe munte, spre Varful Polonica, aproape de frontiera de stat romano-ucraineana. Insa dificultatea traseului i-a epuizat și le-a fost imposibil sa mai ajunga inapoi. Aceștia au sunat la serviciul SALVAMONT ca sa…

- Un incendiu puternic a dat alarma in Pitești. Un restaurant a luat foc in cateva minute, iar flacarile s-au extins imediat in toata mansarda. Focul s-a extins la tot acoperișul de 200 de metri patrați.Peste 40 de persoane din local au ieșit speriate dupa ce a pornit alarma de incendiu. In cateva minute,…