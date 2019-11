Autobuz Mercedes 100% electric prezentat azi ieşenilor pe Pietonal Un producator din industria auto va prezenta astazi la Iasi un autobuz 100- electric. Este vorba despre primul autobuz complet electric dezvoltat si fabricat in Germania de catre Daimler AG. Mercedes-Benz eCitaro este produs pe aceeasi linie de productie ca toate celelalte autobuze urbane, la fabrica din Mannheim. „Pentru a veni in intampinarea diferitelor nevoi ale operatorilor de transport, a fost dezvoltata special pentru eCitaro o structura modulara a baterii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Mercedes-Benz eCitaro, primul autobuz complet electric dezvoltat si produs in Germania de catre Daimler AG, lansat anul trecut in cadrul Salonului de Autovehicule Comerciale de la Hanovra (IAA), a ajuns in premiera in Romania, la sfarsitul lunii octombrie.

- Iesenii vor avea ocazia sa vada marti si miercuri, pe 5 si 6 noiembrie, un autobuz complet electric. Mercedes-Benz eCitaro, primul autobuz complet electric dezvoltat si produs in Germania de catre Daimler AG, lansat anul trecut in cadrul Salonului de Autovehicule Comerciale de la Hanovra (IAA), a ajuns…

