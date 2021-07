Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 49 de ani a sunat, vineri, la 112, unde a anunțat ca o alta femeie a agresat-o, intr-un cunoscut magazin din Ploiești, Prahova. Polițiștii ajunși la fața locului au gasit-o pe aceasta plina de sange, ascunsa intre rafturi.Incidentul a avut loc vineri, in jurul pranzului,…

- Trei tineri au murit in noaptea de sambata spre duminica in urma unui grav accident care a avut loc in localitatea Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, autoturismul in care se aflau cei trei s-a rasturnat in afara parții carosabile. In interiorul mașinii se aflau trei tineri, unul de 23 de ani și doi…

- Motorul unei mașini a luat foc, marți, 11 mai, in jurul orei 15.15, pe DN1 la ieșire din Aiud spre Cluj, in zona benzinariei Rompetrol. Potrivit ISU Alba este vorba despre un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui autoturism, cu degajare mare de fum. Autoturismul se afla in afara…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Bobalna, sat Bobalna, a plecat de la locuinta sa la data de 6 mai a.c., insa nu s-a mai intors, informeaza IPJ Cluj. Este vorba despre Alexandru Cristea, un cunoscut scriitor din zona Dejului. Articolul Un cunoscut scriitor, din zona Dejului, a disparut apare…

- Incendiu puternic izbucnit joi la amiaza in localitatea maramureșeana Șugatag, in urma evenimentului o femeie de 83 de ani fiind gasita carbonizata in casa. Articolul O batrana a ars de vie in casa cuprinsa de flacari – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 incepe de astazi, 4 mai, in șapte centre ale Ministerului Apararii din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara. Pana pe 11 mai, adica timp de opt zile, doritorii pot merge in spitalele militare pentru imunizare, fara programare. Articolul…

- In urma activitaților informativ-operative și a cercetarilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiul Dej au identificat și reținut pe 22 aprilie un tanar de 20 de ani, din comuna Bobalna, județul Cluj, barnuit de savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere și conducerea…

- O mama este cercetata pentru ca și-a injunghiat copiii de 6 și 8 ani. Femeia a dat prima data vina pe socru, dar cercetarile facute au stabilit altceva. In 21 aprilie a.c., in jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați de catre o femeie 31 de ani, din comuna…