Stiri pe aceeasi tema

- Autobuz direct catre Novi Sad, proiecte culturale comune și schimb de bune practici pentru Timișoara Capitala Europeana a Culturii. Consiliul Județean Timiș a gazduit luni intalnirea intre reprezentanții proiectelor Capitala Europeana a Culturii Timișoara și Novi Sad in cadrul seriei de evenimente dedicate…

- Consiliul Județean Timiș a gazduit luni o intalnire intre reprezentanții proiectelor Capitala Europeana a Culturii din Timișoara și Novi Sad, in cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Județului Timiș. S-au discutat oportunitați de colaborare intre cele doua viitoare capitale culturale din punct…

- Consiliul Județean Timiș a gazduit astazi intalnirea intre reprezentanții proiectelor Capitala Europeana a Culturii Timișoara și Novi Sad in cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Județului Timiș. Potrivit reprezentanților administrației județene, s-au discutat oportunitați de colaborare intre cele…

- Autobuz direct catre Novi Sad, proiecte culturale comune și schimb de bune practici pentru Timișoara Capitala Europeana a Culturii Consiliul Județean Timiș a gazduit astazi intalnirea intre reprezentanții proiectelor Capitala Europeana a Culturii Timișoara și Novi Sad in cadrul seriei de evenimente…

- Expoziția Stories Behind Cities este rezultatul unui proiect cu același nume, care a implicat trei orașe Capitala Europeana a Culturii: Novi Sad, Rijeka și Timișoara. Este o combinație de fotografii și informații cu povești audio și video, colectate din viața locuitorilor și publicate intr-un volum…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, marti dimineata, pentru asigurarea de masuri PSI și acordarea de prim ajutor in urma unui accident rutier produs in Timișoara... The post Accident grav in Timisoara. Au fost implicate un autobuz si sase autoturisme appeared first on Renasterea banateana .

- Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, a publicat pe Facebook, miercuri dupa-amiaza, o scrisoare deschisa, pe care o redam integral: The post Simona Neumann – Scrisoare deschisa: Ce se intampla la Capitala Culturala? appeared first on Renasterea…

- „Am fost alertat in jurul orei 18:20, sa ma deplasez cu autospeciala de 10000 de litri de apa la un incendiu in localitatea Satchinez. Dupa primirea ordinului de retragere, am inceput... The post Copil de 8 ani, cazut inconstient pe sosea, dupa ce l-a lovit un autobuz langa Timisoara, salvat de un echipaj…