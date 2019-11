Autobuz cu 25 de persoane, implicat intr-un accident rutier, in Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs miercuri dimineata pe DN 1B, Buzau - Ploiesti. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre un microbuz si un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs pe raza localitatii Vintileanca.

- Un autobuz în care se aflau 40 de pasageri a fost implicat în evenimentul rutier. &"Tocmai a ajuns acolo un echipaj de pompieri si a gasit un autobuz și nu sunt persoane ranite&", a transmis ISU Cluj.

- Doua femei si un copil au ajuns la spital, joi dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 65 in zona Pielesti, judetul Dolj, intre un microbuz care transporta 17 detinute si un autoturism. Potrivit IPJ Dolj, in autoturismul implicat in accident se afla o familie – sotii si un minor…

- Trei persoane, dintre care doi copii, au fost ranite, luni, intr-un accident care s-a produs pe soseaua Vestului din Ploiesti. In accident a fost implicat si un troleu in care se aflau 16 persoane.

- Masina sportivului a facut o pana si a intrat frontal intr-un autobuz. Insa, mai mult spaima a fost mai mare pentru Rudisha, pentru ca a scapat doar cu cateva contuzii. "Nu am nicio rana, va multumesc pentru rugaciunile voastre. Multumesc lui Dumnezeu Atotputernicul pentru darul vietii", a…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii Cheia.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Brasov ndash; Ploiesti, in localitatea Cheia, a avut loc un accident in care au fost implicate…

- Un autobuz care efectua curse regulate Vaslui - Albesti a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier la iesirea din municipiul Vaslui, pe DN24, in localitatea Muntenii de Jos, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita,…