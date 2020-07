Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si 85 au fost ranite in urma exploziei unei masini-capcana, in regiunea Azaz, din nordul Siriei, informeaza presa locala, citata de Reuters.Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia, potrivit news.ro. Citește și: Marcel Vela…

- Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Reuters , citand un anunt facut joi de ministrul de interne. „Avionul de recunoastere” s-a prabusit in provincia…

- Cel puțin doi oameni au murit și alți 73 au fost raniți in urma unei explozii puternice ce s-a produs intr-o fabrica de artificii din Turcia. Potrivit primelor informații, mulți dintre ei sunt prinși sun daramaturi.

- Cel putin 2 persoane au fost ucise si alte 73 ranite in urma unei puternice explozii survenite vineri la o uzina de focuri de artificii in Turcia, au anuntat autoritatile, adaugand ca intre 150 si 200 de angajati se aflau acolo in momentul deflagratiei, potrivit AFP. Explozia, descrisa de serviciile…

- Un numar de 13 oameni au fost murit si alti 6 au fost raniti in urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze la o clinica medicala din nordul capitalei iraniene Teheran, potrivit unui oficial al statului, citat de agentia de presa Fars, transmite Reuters.

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Militari indieni au ucis patru militanti insurgenti, inclusiv un lider al unui grup separatist, alte zeci de persoane fiind ranite in confruntari produse miercuri in Kashmir, informeaza agentia Reuters. Sute...