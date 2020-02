Stiri pe aceeasi tema

- Germanii de la Mercedes-Benz au decis sa nu se limiteze doar la varianta GLA 35 4MATIC+ , asa cum au facut-o in cazul lui GLB , ci si-au dus „misiunea” pana la capat. Noile Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+/GLA 45 S 4MATIC+ se vor prezenta public peste cateva zile la Salonul Auto de la Geneva si sunt niste…

- Primul rod al imaginației designerilor Renault a fost EZ-GO, o alternativa la mijloacele de transport in comun. Conceptul, expus pentru prima data la Salonul Auto de la Geneva, in martie 2018, este un robo-vehicul electric și autonom in care pot calatori pana la șase persoane. Accesul se face printr-o…

- Renault Group a anunțat noutațile pe care le aduce la Salonul Auto de la Geneva, un salon folosit de francezi mai mult pentru concepte și versiuni noi, decat pentru lansare de modele noi. Surpriza vine de la Dacia: Dacia Urban City complet electrica va fi prezentata in premiera mondiala la Geneva. Dacia…

- Un prototip al primei mașini Dacia in totalitate electrica va fi prezentat la Salonul Auto de la Geneva, care se va desfașura pe 3 martie. Aceasta va fi finalizata intre anii 2021 și 2022,...

- BMW a pregatit o mulțime de noutați pentru Seria 3. Constructorul german a anunțat in cursul acestei zile ca in cadrul Salonului Auto de la Geneva, fanii marcii bavareze vor face cunoștința cu versiunile plug-in hybrid 330e xDrive Sedan, 330e Touring și 330e xDrive Touring. Tot in cadrul evenimentului…

- Hyundai a anunțat la sfarșitul acestei saptamani una dintre noutațile pe care le pregatește pentru Salonul Auto de la Geneva care va incepe in 3 martie. Constructorul asiatic va prezenta publicului conceptul electric Prophecy, despre care afirma ca va oferi o serie de indicii cu privire la designul…

- Schițele oficiale de design dezvaluie cum va arata modelul din varful gamei modelului OCTAVIA. Primul hibrid plug-in SKODA RS imbina performanțele ridicate cu sustenabilitatea. Detaliile sport pun și mai bine in valoare limbajul de design dinamic al celui mai bine vandut model SKODA. Prezentand schițe…

- De la sport la robust: Skoda va adauga in curand o echipare Scoutline modelului urban Kamiq. Premiera ii este programata pentru Salonul Auto de la Geneva din martie, alaturi de versiunea Monte Carlo . Lansarea pe piata va urma din iunie 2020.