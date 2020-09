Auto răsturnat, soferul a fugit de la locul accidentului Auto rasturnat in afara parții carosabile in comuna Oarja cu posibil o persoana incarcerata. Intervine o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj destinat descarcerarii și o ambulanta SMURD de prim ajutor. La fata locului pompierii au constatat ca șoferul – victima nu se mai afla in mașina, a fugit de la fața […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer s-a rasturnat duminica cu mașina pe marginea unui drum din comuna Oarja, județul Argeș, și a fugit de la locul incidentului, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Argeș, pompierii au fost solicitați sa intervina la un accident pe raza comunei Oarja, unde o mașina s-a rasturnat la marginea…

- Auto rasturnat in afara parții carosabile in comuna Oarja cu posibil o persoana incarcerata. Intervine o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj destinat descarcerarii și o ambulanta SMURD de prim ajutor. La fata locului pompierii au constatat ca victima nu se mai afla in mașina, a fugit…

- Un accident rutier a avut loc aseara pe DN 17C, la ieșirea din Nasaud spre Salva. Un șofer incepator a acroșat cu mașina un gard și s-a rasturnat. Prietenul lui a ajuns la spital. Polițiștii și echipajele de intervenție ale pompierilor au fost solicitate aseara, dupa ora 22.00, la un accident petrecut…

- Ziarul Unirea FOTO| Șoferul BAUT care a acroșat 2 bicicliști la Campeni și a fugit de la locul accidentului, REȚINUT de polițiști Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un tanar care, in timp ce se deplasa cu un autoturism, a acroșat doi bicicliști, dupa care și-a continuat deplasarea. Acesta se afla…

- Astazi, ora 4.30, am fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier ușor, produs pe DN2E85 la km 232+100m in afara localitații Adjud. Cu ocazia deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 58 de ani, din județul Teleorman, in timp ce circula la volanul unui…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a acrosat cu masina pe care o conducea o femeie de 71 de ani si apoi a parasit locul accidentului.

- Ieri, 3 august 2020, in jurul orei 19.40, pe strada Clujului din Blaj, o fetița de 5 ani, a fost acroșata de un autoturism, dupa ce ar fi fost scapata de sub supraveghere și ar fi traversat strada fara sa se asigure. Conducatorul auto și-a continuat deplasarea, fara incuvințarea poliției. In urma accidentului…

- Un tanar de 23 de ani a lovit cu masina un batran de 72 de ani in localitatea Flamanzi. Victima a fost lasata agonizand iar soferul ar fi fugit de la locul accidentului. Batranul a murit iar politistii au reusit sa-l identifice si sa-l retina pe sofer.