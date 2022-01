Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unui carosabil ud, un conducator auto de 21 de ani a pierdut controlul volanului masinii si a intrat in de peretele unei case din comuna Barsana, județul Maramureș. Atat proprietarii, care se aflau in inauntru, cat si soferul au scapat nevatamati, noteaza site-ul jurnalistului Vasile Dale.Pagubele…

- Trei tineri au scapat fara nicio zgarietura, dupa o cascadorie demna de filme. Aceștia s-au rasturnat cu autoturismul intr-un rau, in localitatea Parva. Cei trei au reușit sa iasa singuri din mașina. Accidentul s-a petrecut in urma cu puțin timp, pe raza localitații Parva. Din primele informații rezulta…

- Un șofer din Telciu a ajuns luni dimineața la spital, dupa ce, in Chiuza, pe DJ 170A, s-a rasturnat cu autocamionul cu care transporta material lemnos. La locul accidentului au intervenit pompierii ISU Bistrița-Nasaud. „Echipajele de intervenție au gasit la locul accidentului o victima (șoferul autocamionului),…

- Un autocamion s-a rasturnat in localitatea Chiuza. O persoana a ramas blocata in mijlocul de transport, iar mai apoi a fost transportata la spital. Barbatul a fost prins intre fiarele unui autocamion dupa ce s-a rasturnat in localitatea Chiuza, in aceasta dimineața. La locul accidentului au intervenit…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța luni dimineața, puțin dupa ora 7, faptul ca un accident de circulație s-a produs in localitatea bistrițeana Chiuza, unde un camion incarcat cu lemne s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17D, in…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza in localitatea bistrițeana Stramba, la trecerea la nivel cu calea ferata, unde un autoturism condus de un tanar din Sangeorz-Bai a fost acroșat de un tren personal. „Garda de intervenție Prundu Bargaului intervine in localitatea Stramba la un accident…

- O mașina in care se aflau doi pasageri s-a rasturnat cu roțile in sus sambata dimineața, intre localitațile Țaga și Santioana. Din primele informații, in jurul orei 9,30, un șofer din localitatea Vișinelu, de langa Sarmașu, județul Mureș, care circula cu un autoturism marca Skoda spre Gherla, in condiții…