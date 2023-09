Auto Rainz SRL - Pasiunea pentru Drumuri Deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Olteanu, polițist local la Mioveni, face performanța la darts. A inceput acest sport in urma cu șase ani, iar acum a devenit campioana naționala. A inceput sa practice in momentul in care a cumparat o placa de darts pentru copilul sau

- Pasionații in ale zodiilor știu bine care sunt nativii iubitori, dar și cei mai puțini iubitori. Afla ca persoanele nascute in zodii de aer, Gemeni, Balanța și Varsator, sunt atrase de persoane cu care pot da frau libertații, pot impartași idei, viziuni sau opinii. Cum iubesc cei nascuți in semnele…

- Intram in ultima luna de vara din acest an și este timpul sa profitam din plin de anotimpul cald care ne invita sa facem mișcare in aer liber. A mai ramas o saptamana in care te poți bucura și achiziționa articolele sportive din gama SuporteRO, ca sa fii echipat pentru antrenamentele preferate. ...

- „Sa fiți bine convinși ca toate actele mele vor fi insuflețite de cea mai adanca iubire catre țara, pe care ma voi sili a o servi din toate puterile mele, luand calauza pilda marilor sai Domni din trecut, inspirandu-ma de frumoasele amintiri ce au lasat și avand neincetat sub ochi nobilul exemplu al…

- VIDEO| O tanara din Alba, interpreta minune a folclorului din judet, a cantat in matinalul de succes de la Radio ZU: Mihai Morar, impresionat pana la lacrimi Denisa Barbat, o tanara din Alba, interpreta minune a folclorului din judet, a cantat in matinalul de succes de la Radio ZU. Mihai Morar, a fost…

- 14 iulie este data magica la care incepe noul sezon din Superliga Romaniei! Pasiunea din tribune, spiritul de lupta din teren, momentele de inspiratie de pe bancile tehnice sunt doar cateva dintre elementele care au caracterizat si vor caracteriza in continuare acest spectacol fotbalistic pe care il…

- Deși medicina nu ar fi fost prima alegere in topul dorințelor, Dr. Bello Aleksander este de 16 ani unul dintre medicii cardiologi de top din cadrul Sistemului Medical MedLife. Ii place ce face și crede ca medicina e o meserie care nu se termina in ușa cabinetului, ci “merge cu tine acasa și te impinge…

- Astrele ne arata acele trei zodii de femei care s-au nascut pentru a alunga nefericirea barbatilor! Ele au curajul in sange si sunt capabile sa se lupte cu orice obstacol pentru a reusi. Cine nu si-ar dori o asemenea femeie langa el? Afla care sunt aceste super-native! BERBECFemeia Berbec se simte cel…