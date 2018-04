Stiri pe aceeasi tema

- Kyle Busch a castigat a opta etapa a campionatului din NASCAR, cursa desfasurata in statul american Tennessee. Pilotul in varsta de 32 de ani a obținut a doua victorie de etapa consecutiva dupa succesul obtinut in etapa precedenta in statul Texas.

- Nu mai puțin de 57 de piloți s-au inscris deja pe lista de start a Campionatului Național de Drift, care va debuta in week-end-ul 21-22 aprilie pe circuitul de la Mariapocs, aflat la 30 de kilometri de granița cu Romania. Evenimentul are loc la Mariapocs datorita parteneriatului pe care cei de la Romanian…

- Renata Dragomir Atleta Liceului cu Program Sportiv Vaslui a bifat doua recorduri personale in probele de 200 m și 600 m, de la Campionatul Național pentru Copii 2 – etapa de zona. Antonia Renata Dragomir, de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, a caștigat atat proba de 200 de metri, cat și pe cea de…

- Sebastien Bourdais a caștigat - pe traseul din orașul Saint Petersburg (Сент-Пи́терсберг) din statul Florida - prima etapa a campionatului IndyCar. Pilotul francez de 39 de ani se impune pentru al doilea an consecutiv in cursa de la Saint Petersburg.

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Ford Fiesta FS) a fost penalizat in etapa power stage, ultima din cadrul Raliului Mexicului, si a pierdut bonusul de patru puncte pentru locul 2, dar a ramas cu victoria finala din cursa mexicana, relateaza Reuters. Comisarii de cursa i-au aplicat o penalizare…

- Prima etapa a Campionatului National de Atletism pentru Juniori II a avut loc astazi la Bucuresti, la sala de atletism din cadrul Complexului "Lia Manoliu", doi dintre cei trei sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina prezenti la competitie urcand la final pe podium. Mai mult, Marius Vasile a reusit…

- In etapa cu numarul 15 a Campionatului National de baschet masculin, faza semifinalelor, echipa de baschet a CSM Sighet a jucat astazi pe teren propriu in compania echipei similare a CN Aurel Vlaicu din Bucuresti. Meciul a inceput foarte strans, cu faze rapide, echipa oaspete preluand rapid conducerea,…