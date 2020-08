Stiri pe aceeasi tema

- Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield) se va juca anul acesta in premiera sub forma unui cuplaj, la masculin si feminin, pe stadionul londonez Wembley, in data de 29 august, a anuntat Federatia engleza (FA), citata de Reuters. Primul meci va opune castigatoarea Super Ligii feminine…

- Dupa o pauza forțata de aproape patru luni, Formula 1 se pregatește sa revina in centrul atenției cu un sezon 2020 care pentru moment are doar 8 etape stabilite. Noua ediție de campionat debuteaza intr-un context mai puțin obișnuit cu Marele Premiu al Austriei, acolo unde piloții, inginerii și ceilalți…

- Rusia a acuzat marti SUA ca pregatesc terenul pentru o posibila reluare a testelor nucleare, denuntand refuzul acestora de a ratifica Tratatul privind Interzicerea Totala a Experimentelor Nucleare (CTBT), deschis pentru semnare din septembrie 1996 si semnat de atunci de 184 de tari, conform EFE si…

- ​Campionul mondial en titre din Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, a anuntat formarea unei Comisii care sa analizeze si sa creeze conditiile necesare angajarii unui numar mai mare de tineri de culoare în zona sporturilor cu motor, scrie Reuters.Hamilton (35 ani), de sase ori campion mondial,…

- Marile Premii de Formula 1 care urmau sa aiba loc in acest an in Azerbaidjan, Singapore si Japonia au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19, au anuntat, vineri, organizatorii, citati de Reuters. ''Ca rezultat al obstacolelor aduse de COVID-19, noi si promotorii nostri din Azerbaidjan,…

- ​Halterele si-ar putea pierde statutul de sport olimpic, "în functie de evolutiile viitoare" ale anchetei în ceea ce priveste coruptia din cadrul Federatiei internationale (IWF), a anuntat Comitetul International Olimpic (CIO), citat de Reuters.Un raport independent publicat…

- Federatia internationala de motociclism (FIM) a anuntat in aceasta dimineața anularea Marilor Premii ale Marii Britanii si Australiei, curse inscrise in Campionatul Mondial de MotoGP, din cauza pandemiei de coronavirus. Grand Prix-ul britanic trebuia sa se dispute in principiu pe circuitul de la Silvestone,…

- Alaturi de stilisti, operatori de imagine si sute de alti specialisti care contribuie la realizare unei productii de televiziune sau film, Hollywoodul se bazeaza pe un nou membru in echipa de productie: consultant in COVID-19, informeaza Reuters. Pandemia de coronavirus a determinat producatorii, studiourile…