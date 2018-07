Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de Formula 1 al scuderiei Ferrari, neamțul Sebastian Vettel va pleca primul de pe grila de start in cursa de la Hockenheim dotata cu Marele Premiu al Germaniei. Vettel va fi urmat de finlandezii Valtteri Bottas de la Mercedes si Kimi Raikkonen de la aceeași Ferrari.

- Pilotul Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) va pleca din prima pozitie a grilei de start la Marele Premiu al Austriei, conform rezultatelor din calificari de sambata. Bottas se afla in pole position pentru a cincea oara in cariera.

- O parada cu monoposturi și mașini clasice, un tur demonstrativ realizat de o femeie saudita și o tribuna plina de fani imbracați in galben sunt cateva dintre ingredientele cu care Renault a sarbatorit revenirea Franței in Formula 1 dupa o absența de 10 ani.

- Britanicul Lewis Hamilton, campionul en-titre din Formula 1, a obținut azi o noua victorie in Marele Circ, impunandu-se intr-o maniera autoritara in Marele Premiu al Franței. Plecat din pole-position pentru a 75-a oara in cariera, record absolut in F1, Hamilton a dominat cursa desfașurata pe circuitul…

- A șaptea cursa a anului din Formula 1 va avea loc in aceasta seara, de la ora 21:00, pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, Canada. Sebastian Vettel va porni din pole-position, iar alaturi de el in grila de start va fi finlandezul Valtteri Bottas. Lewis Hamilton va fi in a doua linie: liderul…

- Lewis Hamilton a obținut o victorie fara nicio emoție in Marele Premiu al Spaniei, pilotul celor de la Mercedes fiind urmat de coechipierul Valtteri Bottas și de Max Verstappen (RedBull). In urma succesului de pe circuitul de la Barcelona, Hamilton s-a distanțat la 17 puncte fața de Sebastian Vettel…

- Desfasurarea evenimentului depinde insa de votul consiliul municipal din Miami, care urmeaza sa-si dea acordul in acest sens cu ocazia viitoarei sale reuniuni, care va avea loc pe 10 mai. Primul Grand Prix de la Miami ar urma sa se desfasoare in luna octombrie a anului viitor, pe un circuit trasat…

- Marele Premiu de Formula 1 la Miami! Competiția ar urma sa debuteze in 2019 Liberty Media, proprietarul american al Campionatului Mondial de Formula 1, se pregateste sa organizeze inca un Mare Premiu in Statele Unite, la Miami (Florida), incepand din 2019, pe langa cel care are loc anual la Austin (Texas).…