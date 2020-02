Auto - Formula 1: Echipa McLaren a interzis accesul unui ziarist chinez la boxele sale

Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto de la Beijing, amanat de teama coronaviruslui. Organizatorii spune ca ediția nu a fost amanata, ci reprogramata, chiar daca nu au anunțat o data ulterioara, anunța autonews.comSalonul Auto de la Beijing programat in perioada 21-30 aprilie a fost amanat pe termen nedeterminat din cauza epidemiei…

- Mobile World Congress 2020 de la Barcelona a fost anulat din cauza ingrijorarilor cu privire la coronavirus. Evenimentul, programat la sfarșitul lunii februarie, ar fi atras mii de vizitatori din intreaga lume. Organizatorii au fost nevoiți sa se confrunte cu temerile legate de raspandirea virusului…

- Rapperul britanic Stormzy si-a amanat concertele programate in Asia in cadrul actualului sau turneu mondial din cauza epidemiei de coronavirus nou, conform unui anunt facut pe contul sau de Instagram, anunța Agerpres.''Eram foarte nerabdator sa aduc in Asia turneul mondial #HITH (''Heavy is the Head'',…

- Marele Premiu de Formula 1 din China are șanse foarte mari sa fie reprogramat din cauza coronavirusului. Autoritațile din Shanghai au cerut ca intrecerea programata pe 19 aprilie sa aiba loc la o data ulterioara, cand va fi inlaturata orice urma de pericol, anunța MEDIAFAX.Coronavirusul a…

- Marele Premiu al Chinei este programat in 19 aprilie și este a patra etapa a sezonului 2020 al Formulei 1, insa exista șanse mari ca evenimentul sa fie amanat din cauza coronavirusului. Competiția de monoposturi electrice Formula E a amanat deja cursa programata in China in luna martir, iar autoritațile…

- Potrivit unei dispozitii emise de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, cetatenii din China si cei din tarile unde au fost confirmate cazuri de coronavirus, nu sunt bineveniti in regiunea transnistreana.

- Orasul Xian (capitala provinciei Shaanxi) va suspenda toate cursele de autobuz si taxi intre orase si catre alte provincii. De asemenea, Provincia Shadong a anuntat ca opreste toate autobuzele interorasenesti si catre alte provincii. China a interzis comertul cu animale salbatice si cu produse alimentare…

- Chinezoaica Ju Wenjun a început campania de aparare a titlului sau de campioana a lumii la sah cu o remiza în 97 de mutari în fata contracandidatei sale, rusoaica Aleksandra Goryachkina, duminica la Shanghai (China), informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Goryachkina (21…