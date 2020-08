Auto - F1: Marele Premiu al Toscanei, primul cu spectatori

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul calendar al sezonului de Formula 1 a fost actualizat: organizatorii au introdus doua etape noi care se vor desfașura in luna septembrie. In aceste condiții, actualul sezon al Marelui Circ ar urma sa aiba cel puțin zece etape. Etapa a noua anunțata de Formula 1 se va desfașura pe circuitul de…

- Circuitul Mugello va gasdui pentru prima data un Mare Premiu de Formula 1, in septembrie, informeaza formula 1.com. F1 a adaugat Grand Prix-ul Toscanei si Grand Prix-ul Rusiei (la Soci), in calendarul revizuit pentru 2020., potrivit news.ro.Marele Premiu de pe circuitul Mugello va avea loc in perioada…

- Federatia internationala de automobilism (FIA) a confirmat sambata ca nu s-a inregistrat niciun caz pozitiv la Covid-19 dupa testele efectuate intre 26 iunie si 2 iulie in randul pilotilor de Formula 1, a tehnicienilor si a personalului implicat in Marele Premiu al Austriei, care deschide duminica…

- ​Peste 10.000 de teste pentru depistarea noului coronavirus vor fi efectuate la cursele de Formula 1 din Austria, primele etape ale acestui sezon, programate la 5 si 12 iulie, informeaza lesoir.be, care citeaza agentia APA.Centrele de testare au fost deschise pe circuitul Red Bull Ring de la Spielberg,…

- Organizatorii Marelui Premiu al Ungariei au reusit sa obtina prelungirea contractului de desfasurare a cursei de la Hungaroring pana in 2027, informeaza Reuters potrivit news.ro.In conditiile in care editia din acest an a Marelui Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco a fost anulata,…

- FIA a prezentat, marti, calendarul primelor opt curse de Formula 1 din sezonul 2020, care vor avea loc in Europa, Campionatul Mondial urmand a avea startul in Austria, la Spielberg, in 5 iulie.Calendarul este acelasi cu cel publicat de motorsport.com, in urma cu cateva zile: 5 iulie…

- Guvernul britanic va scuti sportivii de inalt nivel de carantina obligatorie de 14 zile, vizandu-i pe strainii care sosesc in Marea Britanie. Acest fapt va permite desfasurarea celor doua curse pe circuitul de la Silverstone, din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1, anunța BBC. Conform grupului…