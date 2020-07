Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, actualul campion mondial din Formula 1, a dezvaluit ca s-a gandit la retragere in aceasta perioada de pauza. Sezonul 2020 din Formula 1 trebuia sa inceapa in Australia, in luna martie, dar a fost amanat pana in iulie. „Am profitat de aceasta pauza pentru a-mi acorda…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, sextuplu campion mondial de Formula 1, a afirmat, miercuri, ca Niki Lauda, legenda austriaca a Formulei 1, care a incetat din viata in urma cu un an, este prezent in sufletul sau la fiecare cursa, relateaza AFP. "Niki m-a convins sa fac parte dintr-o echipa…

- Conducatorul echipei Mercedes, Toto Wolff, regreta plecarea pilotului german Sebastian Vettel de la rivala Ferrari, anuntata in cursul acestei saptamani, dupa ce partile nu au ajuns la niciun acord pentru innoirea contactului cvadruplului campion mondial de Formula 1. "Este pacat ca o epoca a ajuns…

- Pilotul german Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in mod oficial, marti, ca se va desparti de echipa Ferrari la finalul editiei din acest an a Campionatului Mondial, confirmand astfel zvonurile aparute anterior in presa germana, informeaza AFP."Relatia mea cu Scuderia…

- Pilotul german Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, va parasi echipa Ferrari la sfarsitul acestui an, dupa ce negocierile pentru un nou contract nu au ajuns la niciun rezultat. Informația a fost furnizata de catre Reuters . Echipa Ferrari nu a comentat deocamdata aceasta informatie.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, sextuplu campion mondial de Formula 1, a tinut sa puna capat speculatiilor referitoare la viitorul sau, afirmand luni ca nu are nicio intentie sa se desparta de actuala sa echipa, Mercedes, informeaza Reuters. Hamilton, in varsta de 35 ani, a cucerit cinci…