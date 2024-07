Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu graba de a trimite tot mai mulți sateliți, un nou studiu scoate in evidența faptul ca gaura din stratul de ozon, o problema pe care oamenii de știința credeau ca au rezolvat-o cu zeci de ani in urma, ar putea reveni, informeaza New York Times.

- Oamenii de știința din Statele Unite susțin ca au descoperit o modalitate de a incetini imbatranirea creierului. Puteți incetini imbatranirea creierului, schimbandu-va obiceiurile alimentare, sustin oamenii de știința americani de la Universitatea Nebraska-Lincoln din Illinois, dupa cum titreaza Nature…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford din California au demonstrat pentru prima oara in toamna anului trecut ca EBC-46, extras din plante, poate fi sintetizat. Inițial, s-a crezut ca, avand in vedere structura sa complexa, compusul chimic nu poate fi sintetizat in laborator, scrie doctorulzilei.ro. Lumea…

- Un beton cu o rezistența cu 30% mai mare poate fi obținut prin prelucrarea și adaugarea zațului de cafea la amestec, asta au descoperit cercetatorii din Australia. Rețeta ingenioasa ar putea rezolva mai multe probleme in același timp, scrie playtech.ro .

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC. Semințele lor au fost ulterior transportate de curenții oceanici in Australia și, de asemenea,…

- Folosind inteligenta artificiala (AI), oamenii de stiinta au dezvoltat o tehnologie care identifica cele mai puternice celule imune care ucid tumorile si care pot fi utilizate in imunoterapiile impotriva cancerului, conform News.ro.

- O echipa internationala de oameni de stiinta a reusit sa conceapa un material biodegradabil compus din bacterii cu capacitatea de a se descompune la sfarsitul duratei sale de viata utila, aducand, astfel, o raza de speranta in fata uneia dintre cele mai grave probleme de mediu, poluarea cu plastic.

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) vrea sa lanseze doi sateliți in spațiu pentru a crea o eclipsa artificiala de Soare. Oamenii de știința vor sa studieze coroana Soarelui, pentru a putea prezice mai bine diverse fenomene, cum ar fi furtunile solare, transmite euronews.com.