Autism Voice Line - program pentru copii cu autism din ţară Parintii care au copii cu tulburari din spectrul autist sau comportamentale pot beneficia de consiliere psihologica in aceasta perioada de izolare impusa de prezenta virusul COVID - 19, prin intermediul programului Autism Voice Line, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Programul se va desfasura online, prin Skype. "Parintii care au copii cu tulburari sufera cel mai mult in perioada aceasta din cauza restrictiilor impuse de COVID - 19. Vorbim aici de peste 30.000 de familii la nivel national despre care stim ca nu isi mai pot ajuta copiii, din motive stiute deja, impuse la nivel national.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 din 2 angajați romani se teme de o criza economica declanșata de COVID-19 Unul din doi angajați români se teme ca urmeaza o criza economica declanșata de efectele COVID-19, iar un sfert dintre salariați nu au economii nici macar pentru o luna daca ar ramâne fara loc de munca.…

- Cu peste 2,5milioane de abonați pe canalul lui de YouTube, Shelly a inceput o serie deinterviuri libe in care are ivitați artiști, vloggeri, prieteni și specialiștiin domeniul medical, pentru a-și ține informați urmaritorii și pentru a trecemai ușor peste aceasta perioada alaturi de ei. In fiecare seara,…

- Ziarul Unirea COVID-19: Inca 7 romani au fost depistați pozitiv, printre care un copil de 4 ani. 9 persoane sunt considerate vindecate la nivel național Bilanțul bolnavilor de coronavirus a ajuns 108, autoritațile informand sambara ca inca 7 romani au fost depistați pozitiv. Caz 103 Barbat, 51 ani,…

- Pana astazi, 14 martie,au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați și au fost externați. Toți ceilalți pacienți infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) prezinta o stare generala buna, cu excepția barbatului internat…

- In Romania numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 47. Ieri au fost confirmate trei cazuri la Iasi. Este vorba despre un barbat de 38 de ani, care a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv in Varșovia. Pacientul este politist de frontiera si se afla in autoizolare din…

- Institutul „Matei Balș” a transmis ca rezultatele analizelor celor trei persoane cu care femeia a intrat in contact direct sunt negative. Numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta, iar autoritațile au trecut la al doilea nivel de acțiune. Buzoienii care in ultima saptamana au intrat in contact…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus a crescut, marți, ajungand la 25 la nivel național. Numai in București au fost anunțate inca 8 persoane cu Covid-19. Dintre acestea, 5 au fost declarate vindecate.

- Autoritatile au anuntat ca sunt interzise manifestarile publice sau private, in spatii deschise sau inchise, cu un numar de participanti mai mare de 1.000 de persoane, a anuntat duminica dupa-amiaza, Grupul de Comunicare Strategica. Masura este valabila pana pe 31 martie si se aplica de duminica, 8…