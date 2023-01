Austriecii și-au făcut un obicei în a ignora statul român. Sunt datorii de sute de milioane neplătite Din cele aproape 3.000 de firme cu capital majoritar austriac din baza de date a ANAF, aproape o treime sunt prezentate de autoritați ca inregistrand, spre finalul anului trecut, obligații fiscale neachitate catre bugetul de stat, totalizand 392 milioane de lei, noteaza profit.ro. Firmele austriece au intrat in atenția publica in contextul in care Austria a fost statul care s-a opus recent cel mai vizibil aderarii Romaniei la spațiul Schengen, iar politicieni, oameni de afaceri și chiar oameni obișnuiți au vehiculat posibilitatea boicotarii companiilor cu capital austriac. „La data de 30 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

