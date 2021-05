Stiri pe aceeasi tema

- Cazul ursului Arthur, ucis de catre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, a ajuns pe masa procurorilor. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. La o prima verificare, toate avizele primite de prințul din Austria ar fi in regula, dar…

- Presa internationala a relatat, miercuri, cazul ursului Arthur, ucis in Romania de printul Emanuel von und zu Liechtenstein, animal despre care scrie ca era “regele ursilor”. “Print blamat pentru ca a impuscat unul dintre cei mai mari ursi din Europa”, a titrat bbc.com. Site-ul mentioneaza…

- Intr-o conferința de presa de miercuri seara, ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca sunt deja in curs doua anchete pentru a stabili daca a fost respectata legea in cazul partidei de vanatoare la care a participat, in martie, prințul austriac Emanuel von Liechtestein, care a impușcat, din greșeala,…

- Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de guvern referitor la impușcarea ursului Arthur, despre care asociațiile de mediu spun ca era cel mai mare urs din Romania, ca așteapta rezultatele anchetei in curs. Cițu, despre urs: Se pare ca nu era cel mai mare urs „Am avut o discuție cu domnul ministru,…

- Organizațiile Agent Green și VGT din Austria condamna uciderea ursului brun Arthur de catre vanatorul de trofee, prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat este probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent…

- Garda de Mediu verifica daca s-a respectat Ordinul ministrului Mediului, de care s-a folosit prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein cand a fundamentat impușcarea ursului brun Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna. „Vanatoarea de urs e ilegala fara derogare, insa…

- Cel mai mare urs brun din Romania - Arthur - a fost impușcat intr-o arie naturala protejata din județul Covasna, de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, vanator de trofee, semnaleaza organizațiile Agent Green și VGT (Austria).

- Asociațiile Agent Green și VGT (Austria) acuza un prinț din Austria ca a ucis cel mai mare urs din Romania, pretextand ca elimina o ursoaica din Covasna, care face stricaciuni in gospodariile localnicilor.Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și,…