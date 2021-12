Austriecii de la Supernova au cumpărat șase magazine cora din România Grupul Louis Delhaize, prezent an Romania prin intermediul hipermarketurilor cora, anunța ca a ajuns la un acord pentru a-și vinde portofoliul imobiliar din Romania, menținand in intregime operațiunile comerciale ale hipermarketurilor cora din țara. Tranzacția de tip sale & lease back (vanzare & inchiriere) cu Grupul Supernova, una dintre companiile de real-estate de top din Austria, prevede achiziționarea dreptului de proprietate asupra „pereților” centrelor comerciale in cadrul carora opereaza hipermaketurile cora in sistem de chiriaș-ancora. Schimbarea vizeaza modificarea controlului in societațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul Louis Delhaize, activ in Franta, Belgia si Luxemburg, prezent si in Romania din 2003 prin intermediul formatelor de tip hipermarket sub brandul cora, anunta ca a ajuns la un acord pentru a-si vinde portofoliul imobiliar din Romania, mentinand in intregime operatiunile comerciale ale hipermarketurilor…

- Compania recruteaza deja specialiști IT in CRAIOVA și anunța ca va continua sa angajeze și sa investeasca in comunitatea locala Craiova, 16 decembrie 2021 Endava contribuie la dezvoltarea industriei și comunitaților IT la nivel global de peste 20 de ani. In piața locala este prezenta prin cele 7 centre…

- MedLife a derulat un nou studiu pe baza de secvențiere pentru varianta Omicron, in contextul raspandirii la nivel european a tulpinii sud-africane a coronavirusului. MedLife a reluat procesul de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 și anunța primele rezultate obținute in urma analizarii unui lot de 156…

- Cutremur in VranceaInstitutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului INCDFP anunta faptul ca, duminica dimineata, 21 noiembrie 2021, la ora 01:37:24, s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 29km.Seismul s a produs in apropierea…

- Cutremurul s a produs la 195 km NV de Constanta.In aceasta seara, la ora 20:52 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 39km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s a produs…

- Potrivit INFP, primul seism s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, la ora 1:58. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la o adancime de 104 km, in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brasov, 91 km NE de Ploiesti, 104 km S de Bacau, 113 km V de Galati, 114 km NV de Braila,…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca in Romania au avut loc doua seisme in ultimele ore. In ziua de 14 octombrie, la ora 03:40:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea…

- Uber este unul dintre cele mai folosite servicii din Romania, insa nu toata lumea are acces la el. Care sunt orașele din Romania unde exista serviciul Uber? Taximetria a devenit istorie odata ce Uber s-a extins in mai multe orașe din țara. Serviciul a aparut pentru prima oara in București, dar s-a extins…