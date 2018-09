Austriecii de la OMV, optimisti in privinta proiectului din Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Grawe, care detine in Romania un asigurator aflat in topul primilor zece asiguratori de viata la nivel national, l-a numit pe Dragos Calin director de vanzari al subsidiarei locale, incepand cu luna septembrie. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group, care detine Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata, a inregistrat prime brute subscrise de 272,7 milioane euro pe piata locala in primul semestru al anului, in crestere cu 5,5%, evolutie sustinuta in special de asigurarile de pe segmentul auto.

- OMV Petrom a inceput productia de titei la o noua sonda offshore, forata pe zacamantul Lebada Vest din Marea Neagra, dupa investitii de aproximativ 30 de milioane de euro. Aceasta este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei…

- Anul acesta a fost lansat primul program de invatamant profesional dual cu specific energetic din municipiul Bucuresti, „ENERGIE PENTRU MESERIA MEA”. Grupul ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Retele S.R.L. si ENGIE Servicii S.R.L., a luat initiativa infiintarii a doua clase 56 de locuri)…

- O analiza extrem de dura a fost facuta de politicianul Gelu Visan despre realitatea din Romania, cea pe care multi nu doresc sa o vada strict din interese personale. In comentariul sau mai afirma faptul ca tara este la mana strainilor, ca-si pierde identitatea si ca toti vor ceva de la noi, de la americani,…

- Un raport recent al gigantului britanic BP releva ca Romania este pe locul patru in Europa in privința productiei si rezervelor de gaze naturale deținute. In mod cert o astfel de veste vine sa confirme o serie de informații, și anume ca țara noastra dispune de rezerve neexploatate enorme in Marea Neagra…

- Un cutremur de magnitudine 2.9 a avut loc, in aceasta noapte, la ora 23.00, in judetul Vrancea, la 106 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E, la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…