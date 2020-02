Stiri pe aceeasi tema

- Austriacul Stefan Kraft și-a adjudecat victoria in a doua etapa desfașurata la Rașnov, reușind și noul record al trambulinei K90 de la Rașnov in Cupa Mondiala, potrivit brasovstiri.ro.Karl Geiger și Constantin Schmid au conturat podiumul, incheind cu brio o competiție spectaculoasa in care…

- Germanul Karl Geiger este primul caștigator al unei etape masculine de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile gazduite de Romania. Sportivul a reușit la Rașnov doua sarituri de 100 de metri, care i-au adus un punctaj de 270.3 și o victorie de etapa. A fost urmat de conaționalul sau Stephan…

- Ministrul Ionut Stroe promite nocturna si tribune de 1 milion de euro pentru complexul celor 4 trambuline de la Rasnov Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta in deschiderea etapei de Cupa Mondiala masculina la sarituri cu…

- Sportivul norvegian Marius Lindvik s-a impus, joi, in calificarile pentru prima etapa de Cupa Mondiala masculina la sarituri cu schiurile desfasurata la Baza Olimpica de pe Valea Carbunarii - Rasnov. Lindvik a castigat gratie unei sarituri de 98 metri, care i-a adus 124,1 puncte, devansandu-i in clasament…

- Valea Carbunarii din Rașnov a organizat, in acest weekend, o etapa din Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile, la feminin. In cele doua concursuri individuale de sambata și duminica s-au impus Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia), scrie Mediafax.Romania a avut o singura reprezentanta…

