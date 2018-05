Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul Austriei, Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii extremiste Partidul Libertatii (FPO), pledeaza pentru reformarea reglementarilor Uniunii Europene, contestand venirea angajatilor din Europa de Est in tari vest-europene.

- Datele publicate luni de Eurostat par sa confirme situatia patronilor romani care nu gasesc forta de munca. In acest context, Guvernul ia in calcul modalitatea de a permite firmelor din Romania sa aduca angajati din afara Uniunii Europene. Datele Eurostat indica faptul ca, anul trecut, din ce 15,02…

- Piata fortei de munca din Romania arata ingrijorator dupa datele Eurostat: anul trecut aveam cel mai scazut procent de angajati care lucreaza de acasa, iar ponderea persoanelor inactive este peste media Uniunii Europene, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat astazi…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici rate ale ocuparii forței de munca, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, in anul 2017 lucra 68,8% din populația cu varste de 20-64 de ani din Romania. Astfel, țara noastra ocupa locul…

- Clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulații pe care Berna il are cu Romania și Bulgaria este menținuta inca un an. Ea fusese activata de la 1 iunie 2017, limitandu-se astfel dreptul de ședere al muncitorilor din aceste doua țari. Ca urmare a deciziei de miercuri, intre 1 iunie…

- Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii, care este direct aplicabil si Romaniei, reglementeaza libera circulatie a lucratorilor in cadrul Comunitatii”, se arata pe site-ul…

- Noi statistici devastatoare de la Eurostat! Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…