Alexander Schallenber, ministrul de Externe din Austria, spune ca țara sa este pregatita sa permita Romaniei accesul in spațiul Schengen doar daca țara noastra va indeplini anumite condiții. Oficialul austriac susține ca „nimic nu va mai sta in calea extinderii spatiului Schengen” daca Romania va lua masuri in ceea ce privește migrația care vor duce la scaderea cererile de azil. Veto-ul pe care Viena l-a spus aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen a fost unul „de moment” si nu este „pentru totdeauna”, a declarat el intr-un interviu citat de presa austriaca. „Sunt increzator ca vom reusi sa…