Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 55 de ani, membra a clanului mafiot ‘Ndrangheta, a fost prinsa in flagrant in timp ce arunca in aer un bancomat la Constanta. Katia Sanginesi a invațat metoda de jaf „Devil’s Pizza” in cadrul gruparii de la una dintre cele mai sangeroase ‘Ndrangheta, din Calabria, sudul Italiei,…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat vineri, 25 noiembrie, dupa reuniunea extraordinara a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) de la Bruxelles, ca dezbaterile au vizat problema migrației și ca „situația din unele țari de origine este ingrijoratoare”. Discuțiile au avut loc in contextul…

- Ucraina il va convoca pe ambasadorul Ungariei pentru a protesta fața de gestul premierul Viktor Orban, care a mers la un meci de fotbal purtand un fular care infațișeaza o parte din teritoriul ucrainean ca parte a Ungariei, a anunțat marți Ministerul de Externe de la Kiev, relateaza Reuters . „Promovarea…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si Centrul de Studii ale Civilizatiilor Marii Negre organizeaza in perioada 16 18 noiembrie 2022 Sesiunea Stiintifica Internationala Pontica, Editia 55: "Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic".Potrivit reprezentantilor MINAC, timp de trei…

- Europa a avut parte de cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata. Temperaturile zilnice au doborat recordul in Europa de Vest, iar Austria, Elveția și Franța au avut o luna octombrie cu record de caldura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Marea problema a Romaniei nu este somajul: avem o rata generala mica – fapt care araa tnsionarea pietei muncii si lipsa fortei de munca: Marea problema a Romaniei este diferenta brutala dintre somajul general – printre cele mai mici din statele UE – si somajul in randul tinerilor, unde suntem pe podiumul…

- O delegație de elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Avram Iancu” și de la școli din Portugalia, Slovenia, Franța și Austria au facut o vizita la Primaria Campeni cu scopul de a cunoaște activitatea adimistrației locale. Vizita a inclusa in proiectul Erasmus+, „Generația verde”, un proiect…