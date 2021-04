Austria va comanda probabil un milion de doze de vaccin rusesc impotriva Covid-19, saptamana viitoare, a declarat cancelarul Sebastian Kurz, fara a preciza daca țara sa aștepta aprobarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) inainte de a-l utiliza. Sebastian Kurz, conservator, este criticat de partidele de opoziție, deoarece guvernul sau nu a cumparat atatea vaccinuri impotriva […] The post Austria vrea sa cumpere un milion de vaccinuri Sputnik V de la ruși first appeared on Ziarul National .