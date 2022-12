Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cere ridicarea unui gard de la granita Bulgariei cu Turcia pentru a permite Romaniei si Bulgariei aderarea la spatiul Schengen. Nehammer spune ca finantarea ar trebui asigurata de Uniunea Europeana. „Astazi are loc o intrevedere importanta pentru Austria pentru ca am reusit sa aducem pe agenda tema emigrarii. Austria are 100.000 cereri de azil, 75.000 nu sunt inregistrate. Asta inseamna ca au venit clandestin, au trecut prin state UE fara sa fie inregistrati si abia in Austria sunt inregistrati. Este o problema de securitate si trebuie rezolvata. Trebuie sa…