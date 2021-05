Austria vrea limitarea curselor aeriene low-cost la nivelul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Doua curse aeriene din Franta si Austria spre Rusia au fost anulate in ultimele 24 de ore deoarece autoritatile aeronautice ruse au refuzat schimbarea rutelor aeriene astfel incat sa ocoleasca spatiul aerian al Belarusului, transmite Mediafax. Un avion de pasageri al companiei Austrian Airlines,…

- Dialogul cu Comisia Europeana este unul continuu, inclusiv pe programele operationale, nu doar pe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a sustinut Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Reprezentantii Ministerului Investitiilor…

- Autoritațile de la Bruxelles au definit un pașaport COVID, un certificat sau o adeverința verde, pentru a ajuta turismul din țarile UE, care a fost doborat din cauza pandemiei de coronavirus. Deja au inceput testele cu pașaportul COVID in Europa, iar acest document ar putea intra in vigoare incepand…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca spera sa-l întâlneasca pe omologul sau rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale în Europa din iunie, potrivit AFP.„Sper și cred în asta”, a spus Biden, când a fost întrebat despre o posibila…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…

- In majoritatea tarilor europene ceasurile sunt date cu o ora inainte in noaptea de sambata spre duminica, 27 spre 28 martie 2021, odata cu trecerea la ora de vara (Daylight Saving Time – DST). Procesul de schimbare a orei nu este simultan in toate tarile din cauza diferentei de fus orar. Romania face…

- In Germania, incidența la șapte zile a depasit din nou suta de cazuri de infectare cu SARS Cov 2 la o suta de mii de locuitori. Este de așteptat ca luni, la intalnirea cancelarului Merkel cu șefii celor 16 landuri, sa se decida revenirea la lockdown. Institutul german pentru boli infectioase a raportat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) urmeaza sa anunte joi dupa-amiaza rezultatul evaluarii sale asupra sigurantei vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, dupa ce mai multe state membre ale Uniunii Europene au suspendat administrarea acestui vaccin de teama efectelor adverse, transmit AFP…