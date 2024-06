Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Austriei a invins echipa Poloniei cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, pe Olympiastadion din Berlin, in Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Polonia - Austria, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa D a EURO 2024, se joaca astazi, 21 iunie, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. La televizor, meciul va fi transmis pe Pro Arena, al doilea post al trustului care a obținut drepturile pentru turneul final al Campionatului European din…

- Selectionata Turciei a invins cu emotii echipa Georgiei, scor 3-1 (1-1), marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in primul meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. The post Victorie cu emotii pentru Turcia appeared first on Cotidianul RO .

- Selectionata Frantei a invins cu emotii formatia Austriei, cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena, in Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania. Vicecampioana mondiala s-a impus la limita, prin autogolul lui Maximilian Woeber (38), la capatul unui meci…

- Selectionata Slovaciei a invins surprinzator formatia Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. The post Belgia, invinsa neasteptat de Slovacia cu 1-0 appeared first on Cotidianul RO .

- Selectionata Olandei a invins nationala Poloniei cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un prim meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Reprezentativa Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3-0 (3-0), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania.

