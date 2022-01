Austria: Vaccinarea este obligatorie pentru toți adulții Austria a adoptat, joi, legea privind vaccinarea obligatoriei pentru toti adultii, devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura contra pandemiei de Covid-19, in ciuda manifestațiilor stradale ale cetațenilor. Proiectul, anuntat in noiembrie pentru a stimula o campanie de imunizare slaba, a fost aprobat de mare parte a clasei politice (137 […] The post Austria: Vaccinarea este obligatorie pentru toți adulții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…

- Prim-ministrul Naftali Bennett a anuntat ca toti israelienii cu varsta peste 60 de ani si personalul medical vor avea dreptul la o a patra doza de vaccin anti-COVID-19, dupa consultarea unui grup de experti, transmite AFP. “Cetatenii Israelului au fost primii din lume care au primit a treia doza de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la ședința de Guvern, ca proiectul de buget pe 2022 aprobat luni este unul “echilibrat, responsabil si realist, capabil sa raspunda nevoilor imperative de finantare si sa consolideze economia, pe termen mediu si lung, valorificand resursele financiare pe care…

- Peste 32.700 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 7.791.948 de persoane vaccinate, 7.523.356 dintre acestea cu schema de doua doze, iar 1.654.532 au facut și a treia doza. Conform informațiilor transmise…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, continua sa afirme ca nu a avut inca timp sa-și faca un set de analize pentru a se putea vaccina impotriva Covid-19. Prezent intr-o emisiune la Digi24, Dan a invocat „urgențele” legate de administrația locala pentru amanarea vaccinarii. In plus, primarul general…

- Letonia a declarat, miercuri, stare de urgenta sanitara pentru trei luni, din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus, pana la niveluri record. Rata de vaccinare anti-Covid in Letonia, ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana. Toti angajatii din sectorul public…

- Certificatul verde se valideaza doar dupa 10 zile de la imunizarea cu schema completa, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, persoanele care pot obține Certificatul Digital UE dupa vaccinare sunt cele care au efectuat…

- Zece medicamente și mijloace terapeutice eficace impotriva COVID-19 au fost stabilite, luni, de Comisia Europeana, pe baza unor avize științifice independente. Cele zece propuneri urmeaza a fi avizate de Agenția Europeana pentru Medicamente, pentru ca apoi sa fie puse la dispoziția tuturor pacienților…