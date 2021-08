Stiri pe aceeasi tema

- In doar zece zile, talibanii au reușit sa cucereasca toate orașele importante din Afganistan, cu excepția capitalei Kabul. In unele, oficialii afgani s-au predat, fara sa opuna rezistența. In altele, civili au fost uciși, iar cei care au supraviețuit au fugit in capitala, de teama talibanilor. Viitorul…

- Kabulul nu se confrunta cu o "amenintare iminenta", in pofida avansului rapid al talibanilor spre capitala afgana, a afirmat vineri Pentagonul, relateaza AFP si Reuters. Orasul "nu se afla in prezent intr-un context de amenintare iminenta", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia…

- Turcia a criticat marti programul american ce ofera afganilor care risca sa fie tinte ale violentei talibanilor, din cauza afilierii lor cu SUA, posibilitatea de a se reinstala in SUA, sustinand ca masura ar putea provoca o "criza migrationala majora" in regiune, transmite Reuters. Departamentul…

- Conservatorii aflati la guvernare in Austria intentioneaza sa accelereze procesul de deportare, in urma recentei ucideri a unei fete de 13 ani la Viena, caz in care suspecti sunt doi tineri afgani, transmite DPA. Cei doi suspecti, cu varste de 16 ani si 18 ani, au fost transferati miercuri din arestul…

- Trimisul Uniunii Europene in Afganistan, Tomas Niklasson, a afirmat, miercuri, ca timpul pentru procesul de pace din Afganistan se epuizeaza si ca este nevoie de mai mult pentru a stimula discutiile, in timp ce fortele internationale se retrag din tara devastata de razboi, transmite Reuters preluat…

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters, potrivit Agerpres. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai,…