Austria va permite evenimente în aer liber cu participarea a până la 10.000 de persoane din septembrie Guvernul austriac a anuntat miercuri o noua etapa de flexibilizare a restrictiilor impotriva coronavirusului, axate asupra gastronomiei si evenimentele cu public la care, din septembrie, vor putea participa pana la 10.000 de persoane pe stadioane de fotbal si la concerte in aer liber, relateaza EFE. Austria a fost la jumatatea lunii aprilie una dintre tarile pioniere in revenirea graduala la normalitate, dupa o luna de izolare sociala si economica pentru a frana epidemia. In sectorul restauratiei, angajatii nu vor mai fi nevoiti sa poarte masti, lasand utilizarea lor la libera alegere a clientilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

