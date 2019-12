Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular din Austria (OeVP, conservator) va lansa negocieri cu Verzii pentru formarea unui guvern de coalitie, a anuntat luni liderul OeVP, fostul cancelar Sebastian Kurz, transmite dpa. "Nu va fi usor, deoarece pozitiile Verzilor si OeVP sunt foarte diferite", a avertizat Kurz in cadrul unei…

- Kurz are nevoie de un nou partener politic, in conditiile in care coalitia partidului sau, OeVP (Partidul Popular), cu FPOe (Partidul Libertatii, extrema dreapta) s-a destramat in mai, pe fondul scandalului de coruptie care a afectat aceasta din urma formatiune si i-a adus un rezultat dezastruos…

- Politicianul in varsta de 50 de ani, unul din principalii exponenti ai populismului din Europa, si-a anuntat decizia inaintea unei reuniuni a responsabililor din FPOe programata pentru marti la care urma sa se discute expulzarea sa. FPOe a cazut cu aproape 10 puncte la scrutinul de duminica, la care…

- Conform unei prognozei SORA pentru televiziunea ORF, preluata de Reuters, OeVP (dreapta) urmeaza sa obtina 37,2% din voturi, Partidul Social Democrat - 22%, Partidul Libertatii (FPOe, extrema drapta) - 16%, Verzii - 14,3%, iar Neos (liberal) 7,4%. Marja de eroare a proiectiei este de 1,8%.…

- Conservatorii lui Sebastian Kurz au câștigat alegerile parlamentare în Austria și sunt bine plasați pentru a reveni la putere, la patru luni dupa ce au parasit guvernarea din cauza scandalului Ibizagate, potrivit exit-poll-urilor televiziunii publice, scrie AFP. Conservatorii de…

- Cancelarul conservator Sebastian Kurz a anuntat pe 18 mai organizarea acestui scrutin, dupa aparitia unei inregistrari video compromitatoare pentru Partidul Libertatii, cu care guverna de la sfarsitul lui 2017.Conform sondajelor, Partidul Poporului, condus de Kurz, este marele favorit al…