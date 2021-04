Stiri pe aceeasi tema

- Efectele blocajelor totale luate de guverne pentru a stopa raspandirea pandemiei de COVID-19 au insemnat pierderi de 10 mii de miliarde de dolari, estimeaza Conferinta ONU pentru comert si dezvoltare (UNCTAD), intr-un raport citat de dpa. Deși specialiștii estimeaza ca economia globala ar putea creste…

- Parlamentul Norvegiei a devenit tinta unui nou atac cibernetic din partea hackerilor, care s-au infiltrat si au extras date. Se intampla la numai sase luni dupa un alt atac facut public. Potrivit Reuters, atacul intreprins de hackeri necunoscuti a avut legatura cu o “vulnerabilitate” a programului pentru…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a primit un plic in care se aflau doua gloante. Gestul de intimidare a fost denuntat de intreaga clasa politica din Peninsula, dupa cum noteaza France Presse. Fara sa conțina și vreun mesaj scris, plicul a fost depus la sediul Senatului de la Roma, for din care Matteo…

- Autoritatile turce au arestat doi presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) care incercau sa treaca din Siria in Turcia, a anuntat duminica Ministerul Apararii turc, citat de France Presse, potrivit Agerpres. "Granicerii nostri stationati in zonele Reyhanli si Narlica ale orasului…

- Familiile a doua dintre victimele atentatului jihadist care a indoliat Viena in noiembrie trecut au decis sa depuna plangere impotriva statului austriac, acuzat ca nu a reusit sa previna atacul, au anuntat marti avocatii reclamantilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. Kujtim Fejzulai, un…

- Cateva mii de persoane au iesit sambata sa protesteze la Yangon, capitala economica a Myanmarului, impotriva recentei lovituri de stat militare, in timp ce internetul era perturbat in toata tara, relateaza Reuters. „Jos dictatura militara”, au scandat protestatarii, agitand drapele rosii ale Ligii nationale…

- Mustafa Al-Kadhimi, pe Twitter: "Am promis si am indeplinit. Mi-am dat cuvantul ca ii vom urmari pe teroristii din cadrul Daesh (Stat Islamic -n.red.), le-am dat o riposta fulgeratoare. Fortele noastre armate eroice l-au eliminat pe comandantul Daesh, Abu Yaser Al-Issawi, in cadrul unei operatiuni coordonate…

- Din cauza temerilor legate de rapiditate cu care se raspandesc noile tulpini de coronavirus Austria a luat decizia sa impuna obligativitatea portului maștii FFP2 in spațiile publice. Masca FFP2 a devenit de luni obligatorie in Austria. Aceasta trebuie purtata in mijloacele de transport, magazine, locurile…