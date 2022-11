Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a anuntat marti ca intentioneaza sa impuna o taxa pe profiturile excesive ale companiilor care vand combustibili fosili, retroactiv pentru anul 2002, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Companiile din Austria care solicita ajutor de stat pentru a acoperi costurile cu energia vor trebui sa evite anumite activitati care risipesc resurse, cum ar fi mentinerea iluminatului magazinelor dupa ora 10 P.M., incalzirea teraselor sau sa lase teleschiurile sa incalzeasca spatele pasagerilor,…

- Mii de cehi au protestat miercuri la Praga impotriva modului in care guvernul gestioneaza preturile in crestere la energie care i-au lovit la buzunare intr-un moment in care iarna se apropie, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tarile UE analizeaza optiunea amanarii, cu un an, a momentului in care se va aplica taxa pe profiturile excesive ale companiilor din sectorul combustibililor fosili, in conditiile in care incearca sa ajunga la un acord cu privire la un pachet de masuri destinat sa ajute consumatorii sa faca fata exploziei…

- Polonia este impotriva impunerii la nivelul UE a unei taxe pe profiturile excesive ale companiilor energetice, dar ar putea introduce in mod independent o solutie similara, a afirmat joi ministrul Climei, Anna Moskwa, transmite Reuters. Miercuri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Polonia intentioneaza sa inghete anul viitor preturile la electricitate la actualul nivel, pentru gospodariile care consuma mai putina energie, Guvernul cautand modalitati de a atenua efectul majorarii inflatiei asupra consumatorilor, transmite Reuters. In august, rata anuala a inflatiei in Polonia…

- Guvernul ar urma sa stabileasca astazi, prin ordonanta de urgenta, un pret de referinta al energiei, prag de la care profitul companiilor va fi supraimpozitat pe intregul lant de productie, intermediere si distributie. Celelalte prevederi adoptate pana acum de guvern, cum ar fi plafonarea si compensarea…

- Guvernul belgian a anuntat miercuri o serie de masuri ca reacție la cresterea vertiginoasa a preturilor la energie, precum reducerea consumului de electricitate in cladirile publice, și a propus taxarea profiturilor in exces ale companiilor energetice precum Engie si TotalEnergies, relateaza agenția…