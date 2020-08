Stiri pe aceeasi tema

- Austria extinde pana in martie 2021 schema prin care previne concedierile. Metoda, in analiza și in Romania Austria va extinde pana in martie 2021 schema guvernamentala menita sa previna concedierile (Kurzarbeit), a anuntat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. Schema, introdusă…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie. Partidele de opozitie au cerut guvernului sa plateasca inapoi penalitatile…

- Masurile de izolare legate de COVID-19 in Austria s-au bazat pe o ordonanta neconstitutionala a Guvernului, a decis miercuri Curtea Constitutionala din Viena, declansand noi critici ca guvernul a ignorat statul de drept in raspunsul la pandemie, relateaza dpa. Partidele de opozitie au cerut guvernului…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Republica Moldova Romani și Bulgaria, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de Covid-19 in aceste tari, transmite Reuters. citata de Agerpres.

- Austria emite avertismente de calatorie in Bulgaria, Romania si Republica Moldova din cauza inrautatirii situatiei pandemiei covid-19 in aceste tari si a unor clustere in Austria implicand persoane care vin Europa de Est, a anuntat miercuri Guvernul lui Sebastian Kurz, relateaza Reuters. Romani,…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Agerpres, citand Reuters.Orice persoana care soseste din cele trei state mentionate trebuie…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters. Coronavirus in Romania - in grafica. A fost atins al doilea varf din…

- Pr. Nicolae Dura, Vicar pentru Austria, a oficiat o slujba de pomenire la statuia poetului național asezata ȋn fata Bisericii „Sf. Ap. Andrei” din Viena.Au participat reprezentanți ai autoritaților de stat din Romania și Republica Moldova, precum și ai cercurilor culturale romanești din capitala dunareana,…