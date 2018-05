Austria si Olanda au respins propunerile privind viitorul cadru bugetar multianual al UE prezentate miercuri de Comisia Europeana, intrucat acestea cuprind o crestere a contributiilor statelor membre pentru compensarea fondurilor pierdute in urma iesirii Marii Britanii din UE, transmite agentia EFE. Propunerea Comisiei Europene 'taxeaza excesiv statele contributoare nete, cum este Austria (...) Prin urmare, am respins propunerea in forma sa actuala', a declarat la postul de radio public cancelarul austriac Sebastian Kurz. 'Vom initia negocieri pentru a gasi o solutie. Obiectivul nostru…