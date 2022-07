Stiri pe aceeasi tema

- Austria si Luxemburg au confirmat ca vor contesta pe cai legale initiativa Comisiei Europene, aprobata miercuri prin vot de Parlamentul European, de etichetare ca sustenabile a investitiilor ce privesc gazul natural si energia nucleara, relateaza agentia DPA.

- Rețelele de gaz sau construirea centralelor nucleare vor putea fi finanțate din fonduri europene, a anunțat eurodeputatul Dragoș Benea, dupa votul de azi, din Parlamentul European. „In Romania, avem comunitați intregi care nu sunt alimentate cu gaz,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat joi Ordinul presedintelui ANRE nr. 91/2022 privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima instanta a energiei electrice. Conform unui comunicat remis AGERPRES, ordinul stabileste in principal modalitatea de desemnare a furnizorilor de ultima…

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) va depune un proiect de lege pentru reducerea TVA la combustibili de la 19 la 1%, in condițiile unui preț de vanzare de sub 6,5 lei. Aplicarea s-ar face insa doar pentru o perioada de timp determinata. „Este o masura similara cu cea care a fost luata in domeniul…

- O alianța intre europarlamentarii socialiști, conservatori, de stanga și de extrema dreapta a blocat, miercuri, in Parlamentul European, planul Comisiei Europene de reducere a emisiilor de CO2 denumit 'Fit for 55'. Dezbaterea a fost marcata de tensiuni in ședința plenara, cu vociferari ale tuturor…

- In Parlamentul European (PE) va fi organizat un vot menit sa blocheze planul Comisiei Europene de includere a gazelor naturale si energiei nucleare in lista energiilor sustenabile, conform unei rezolutii semnate de 16 europarlamentari din grupuri politice care impreuna formeaza o majoritate in legislativul…

- Tarile UE vor dezbate saptamana aceasta un posibil acord privind impartirea costurilor de cumparare de gaze pentru a umple facilitatile de stocare si a construi o rezerva de aprovizionare inaintea iernii urmatoare, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. Comisia Europeana a prezentat…