Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia recenta a crizei provocate de extinderea Coronavirus (COVID-19) in Europa (Italia, Austria si mai nou Croatia) impune o atitudine proactiva din partea companiilor, care trebuie sa-si protejeze deopotriva angajatii si afacerea.

- Doua persoane ar fi infectate in Austria. Ambele au 24 de ani, provin din Lombardia si locuiesc in Innsbruck. Cei doi pacienti au fost depistati pozitiv pentru COVID-19 intr-un prim test. Un al doilea test a confirmat rezultatele. In prezent, ei sunt izolati intr-o clinica din Innsbruck. Un caz suspect…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.

- Primele doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate marti in Austria, a anuntat guvernatorului landului Tirol adaugand ca unul dintre ele are legaturi cu tara vecina, Italia, informeaza DPA. Unul dintre pacienti vine din regiunea italiana Lombardia, afectata de virus, a declarat…

- Coronavirusul se raspandește cu repeziciune. Austria și Croația au aunțat primele cazuri, de imbolnavire cu coronavirus, potrivit Digi 24. Oficialii din cele doua țari nu au precizat deocamdata despre cate cazuri este vorba și nici zonele exacte in care au fost depistate imbolnavirile.ALERTA…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.