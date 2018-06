Stiri pe aceeasi tema

- Austria lucreaza impreuna cu cateva state membre ale Uniunii Europene (UE) asupra infiintarii unor centre pentru primirea de migranti in afara Uniunii, "pentru a gazdui si oferi protectie, insa nu o viata mai buna", a anuntat marti seara cancelarul austriac Sebastian Kurz, informeaza miercuri AFP. Intrebat…

- Austria mizeaza impreuna cu alte cateva state membre UE pe infiintarea unor centre de primire a migrantilor – in afara Uniunii Europene – ”care sa ofere o protectie, dar nu o vizta mai buna”, a anuntat cancelarul Sebastian Kurz, relateaza AFP conform News.ro . Intrebat de postul public ORF despre existenta…

- "Prezentarea planului general, prevazuta marti, a fost amanata. Cateva puncte mai trebuie validate. Nu a fost stabilita nicio data noua", a informat intr-un scurt comunicat o purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne.Motivul acestei amanari pe durata nedeterminata, potrivit cotidianului…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va participa la mitingul PSD care va avea loc in Piata Victoriei, ea sustinand ca trebuie sanctionat orice fel de abuz, in special cel de putere. Firea mai sustine ca inca din prima zi de la castigarea alegerilor de catre PSD, atat Guvernul, cat si autoritatile…

- Cancelarul german Angela Merkel a descris luni drept 'rusinoase' declaratiile liderului extremei-drepte germane, Alexander Gauland, care a relativizat atrocitatile comise de Adolf Hitler pe care le-a numit 'un excrement de pasare' intr-un mileniu de istorie germana, relateaza AFP.…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei Bruxelles, 17 mai — Sputnik, Daniela Porovaț. Prima care a înțeles miza jocului a fost Angela Merkel, cea care a criticat dur, pe de o parte, în publicația Die Zeit, retragerea SUA din acordul iranian, dar a avut și…

- In timp ce membrii coalitiei de la Putere il avertizeaza pe presedinte sa lase Guvernul sa-si faca treaba, opozitia sustine ca Mediul de afaceri are de suferit din cauza politicilor fiscale.

- Potrivit textului legii, "cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale,…