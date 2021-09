Austria: Și-a mumificat mama pentru a primi alocațiile ei sociale Corpul unei octogenare care a murit în urma cu mai bine de un an și mumificat în pivnița de fiul ei care dorea sa primeasca în continuare beneficiile sale sociale a fost descoperit în Tirol, a declarat joi poliția austriaca, citata de AFP.



"Investigațiile au aratat ca aceasta femeie de 89 de ani murise în iunie 2020 și ca barbatul de 66 de ani îi pastrase corpul pentru a primi în continuare beneficii financiare", a declarat poliția într-un comunicat. Suspectul, care locuia cu ea lânga Innsbruck, a marturisit în timpul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

