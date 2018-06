Cancelarul austriac Sebastian Kurz a agitat miercuri spectrul unei ''catastrofe'' migratorii ''asemanatoare cu cea din 2015'' daca Uniunea Europeana nu va elabora un raspuns comun in acest dosar, in timpul unei reuniuni cu aliatii sai bavarezi aflati in plina criza cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza AFP.



"Nu putem astepta pana cand aceasta catastrofa devine similara cu cea din 2015", a subliniat tanarul liderul conservator in marja unui consiliu de ministri comun cu guvernul landului german Bavaria, condus de CSU, organizata a Linz, in nordul…