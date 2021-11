Stiri pe aceeasi tema

- Situația pare scapata de sub control in Drobeta Turnu Severin. Este a treia saptamana de carantina și, cu toate acestea, rata de incidența a crescut de la 9 la 11. Autoritațile locale cred ca multe persoane circula in baza unor adeverințe false de vaccinare. In Drobeta Turnu Severin sunt de 3 saptamani filtre…

- Avand in vedere ca incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns astazi la 6.16 cazuri la mia de locuitori, CJSU Alba a impus carantina de noapte pe toata durata saptamanii in orașul Abrud. Incepand de vineri, 22 octombrie 2021, ora 00.00 se interzice circulația persoanelor in afara locuinței in intervalul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Hotararea urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Unul dintre cele mai importante puncte din Hotarare, daca se publica…

- ”Se spune uneori ca ar fi o presiune pentru cei nevaccinați, dar cred ca trebuie vazut invers: este o chestiune de echitate.Cei care se protejeaza pe ei inșiși și pe ceilalți prin vaccinare iși pun intrebarea justificata de ce sa plateasca pentru cineva care era in vacanța intr-o zona de risc și care,…

- Persoanele vaccinate si infectate ar putea sta mai putin in carantina, declara șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Moare virusul mai repede, se elimina mai repede, fereastra de contagiozitate este mai scurta, estimata undeva la 5-6 zile, comparativ cu circa 10-14 zile cat era la persoanele…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria, una dintre destinațiile preferate ale romanilor, a intrat in zona galbena, ceea ce inseamna ca doar cei vaccinați și cei care prezinta un…

