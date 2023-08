Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a confirmat poziția Austriei impotriva intrarii Bulgariei și Romaniei in Schengen. Karner a anunțat ca in prima jumatate a acestui an, 5.900 de straini au fost scoși de buna voie și forțat din țara - cu 20% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut,…

- Austria este tot impotriva aderarii Romaniei la Schengen. Guvernul Austriei, condus de cancelarul Karl Nehammer, a transmis ziarului TAZ ca iși menține veto-ul fața de aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, in ciuda unei noi rezoluții votate acum doua saptamani de Parlamentul European. Anunțul…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie bazata pe o petitie depusa de societatea civila din Romania, prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spațiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva si 42…

- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita, in plenul Parlamentului European, invalidarea juridica a veto-ului Austriei, compensarea financiara a blocajului si sanctionarea unui eventual nou refuz privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen. ”Romanii nu mai pot astepta dupa mofturile politicienilor…

- Ministrul bulgar al mediului, Iulian Popov, a respins informațiile despre presupusa poluare a Marii Negre dupa distrugerea barajului hidrocentralei Kahovka din Ucraina. El a blamat Rusia pentru ca ar instrumenta o campanie de presa care sa produca daune economice Romaniei și Bulgariei, potrivit Sofiaglobe.com.…

- Ministrul de Interne a declarat, miercuri, ca ancheta coordonata de procurorii bucureșteni in cazul fetiței de 12 ani, ucisa și bagata in lada canapelei, este secreta, astfel ca nu poate da detalii. Lucian Bode uita insa ca dosarul dispariției copilei a fost deschis la inceputu lunii mai, doar la poliție,…

- In timp ce profesorii sunt in greva generala și in negocieri cu Guvernul de mai bine de 10 zile, polițiștii care au ieșit, marți, in strada, in fața MAI, au obținut de la ministrul de Interne, Lucian Bode, ca incepand chiar de la 1 iunie, vor avea soldele marite. Conform unui comunicat oficial, ministrul…

- Comisia Europeana a anunțat, duminica, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen, astfel ca vor fi demarate procedurile in cel mai scurt timp. „Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul Schengen. Colaboram indeaproape cu Președinția Consiliului…